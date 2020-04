Accorpamento mercato del giovedì a parco Acacie, istituito l’ufficio di progettazione a Palazzo di città. Il sindaco: «se non ci sono intoppi nel mese di giugno»

Affidato l’ufficio di progettazione, direzione dei lavori ed esperimento delle attività tecniche per la messa in sicurezza di Parco delle Acacie per consentire l’accorpamento del mercato ad Atripalda. Mentre la fiera settimanale resta ancora off-limits fino al prossimo 3 maggio per l’emergenza Coronavirus, l’amministrazione Spagnuolo ha programmato un intervento di messa in sicurezza del polmone verde di via Ferrovia, all’interno e all’esterno del quale si svolgerà il tradizionale mercato del giovedì. Un accorpamento con il quale tutti gli ambulanti verranno uniti nel parco delle Acacie e nell’area antistante in modo da consentire il giovedì mattina la riapertura al traffico veicolare di via San Lorenzo che sarà liberata dalle bancarelle e utilizzata lungo i lati per la sosta delle auto degli utenti della fiera.

Il parco è stato già interessato lo scorso anno da un primo intervento di messa in sicurezza delle aree pavimentate all’interno, mentre un secondo lotto di intervento è già stato appaltato. La complessiva messa in sicurezza richiede ora un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione anche su un’altra area. A costituire il gruppo di progettazione sono il geometra Felice De Cicco, Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione, progettista, direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento; il geometra Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale Collaboratore al Rup, al progettista e al direttore lavori per gli aspetti tecnici e realizzativi nonché alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione contratti e infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Utc di piazzetta Pergola, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, verificatore e validatore. «Sono da farsi degli ulteriori lavori di sistemazione delle aree esterne e dei raccordi per l’ingresso al parco – illustra il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Al termine di questi lavori, del completamento della messa in sicurezza interna e di quelli impiantistici già affidati, si potrà procedere all’accorpamento del mercato». Tempi stretti secondo il primo cittadino: «E’ presumibile che se si potrà cominciare a lavorare presto e non ci sono intoppi, nel mese di giugno, se sarà consentito riaprire il mercato in sicurezza, può realizzarsi l’accorpamento».

Gli operatori commerciali non a posto fisso del giovedì hanno già proceduto alla scelta dei nuovi posteggi. La nuova planimetria, realizzata dal geometra Felice De Cicco, è stata illustrata prima di Natale alle rappresentanze sindacali degli esercenti. Un accorpamento che interesserà circa 130 operatori. Gli alimentaristi (il settore food), 31 operatori in tutto, saranno collocati all’esterno del parco, nell’area parcheggio, mentre nelle piazzole all’interno di parco delle Acacie verrà sistemato il settore “no food”, 84 commercianti. Sempre all’interno del parco anche i 5 vivaisti e i 6 agricoltori. I lavori da farsi per accorpare le bancarelle prevedono la realizzazione di nuovi ingressi al parco, attacchi per la luce e l’acqua a servizio degli alimentaristi con misuratore idrico e di corrente, rifacimento dell’asfalto esterno al parco e infine sistemazione delle piazzole esterne.