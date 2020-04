Coronavirus, il capogruppo di maggioranza Del Mauro replica all’opposizione sui pacchi alimentari: «La distribuzione fatta in assoluta trasparenza. Se ci sono fatti penalmente rilevanti che siano denunciati»

«La distribuzione dei pacchi alimentari sta procedendo senza sosta e viene fatta in assoluta trasparenza. Le polemiche non servono a nulla e non fanno bene a nessuno. Se ci sono fatti penalmente rilevanti che siano denunciati». A parlare è il capogruppo di maggioranza Massimiliano Del Mauro. Lo fa attraverso una diretta Facebook a nome del gruppo consiliare “Scegliamo Atripalda” «per fare qualche precisazione perché è utile che il dibattito politico non si fermi anche in momenti come questo ma quanto letto in questi giorni ha più a che fare con il pettegolezzo di bassa lega» attacca «sarebbe più opportuno a chi ricopre ruoli istituzionali di non pubblicare notizie false e fuorvianti evitando di farsi arruolare nell’esercito degli arruffa popolo e dei leoni da tastiera.

Del Mauro dapprima ringrazia, a nome della maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo, gli atripaldesi «per il loro comportamento civile e responsabile grazie al quale fino ad ora, l’emergenza Covid-19 ha toccato la città di Atripalda solo marginalmente». Invita a continuare lungo la stessa strada del rispetto delle ordinanze nazionali, regionali e comunali «senza abbassare la guardia» assicurando che «i controlli sono costanti, questo è il primo punto che voglio chiarire. I vigili, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sono quotidianamente impegnati al meglio delle loro possibilità sul territorio. Chi afferma il contrario afferma una cosa falsa». Del Mauro ce l’ha con dei post sui social network che denunciano situazioni di assembramento nelle strade e non rispetto del divieto di uscire «è ovvio che non è possibile garantire la totale capillarità del servizio, ma sicuramente le forze dell’ordine sono impegnate al meglio delle proprie possibilità».

Poi il discorso di Del Mauro si sposta sulla distribuzione dei buoni spesa e dei pacchi alimentari per i quali il gruppo consiliare di “Noi Atripalda”, guidato dall’ex sindaco Paolo Spagnuolo, aveva chiesto giorni fa chiarezza sulla gestione chiedendo «Quali sono i criteri di individuazione dei soggetti beneficiari dei pacchi alimentari? Come mai si leggono post social di ringraziamenti ad personam, rivolti al singolo assessore? Chi sta distribuendo, oltre alla Protezione Civile, i pacchi alimentari, visto che ci segnalano la presenza di figure non meglio identificate? Come mai l’e-mail del Comune, dedicata alla ricezione delle domande di assegnazione “buoni spesa”, è andata in tilt a distanza di poche ore dall’apertura dei termini, respingendo le richieste dei cittadini e, per lo più senza alcun avviso dell’amministrazione tale da evitare che qualcuno, ignaro, resti tagliato fuori? Come mai l’avviso relativo al progetto “Andrà tutto bene”, sottoscritto dal Sindaco e Assessore alle politiche sociali, è stato pubblicato il 1° aprile quando i fondi erano già esauriti? Sarà un “pesce d’aprile”?». Da qui la richiesta di «massima trasparenza nella distribuzione e celerità nella individuazione degli aventi diritto».

E Del Mauro, nella sua diretta replica: «la distribuzione sta procedendo senza sosta e viene fatta in assoluta trasparenza. A tale proposito invito a segnalare casi di bisogno che per un motivo o l’altro potrebbero essere sfuggiti. Vi garantisco che verranno presi nella dovuta considerazione. Le polemiche non servano a nulla e non fanno bene a nessuno. Se poi qualcuno immagina che possano essersi verificati fatti penalmente rilevanti, a questo qualcuno ricordo che la sede opportuna è la Caserma dei Carabinieri per denunciarli e non Facebook per guadagnare qualche piccolo like e ritagliarsi qualche minuto di pubblicità».

Poi infine il capogruppo di maggioranza si rivolge agli operatori economici della città che pochi giorni fa con un manifesto hanno lanciato un grido d’allarme «Noi saremo vicini ai piccoli e grandi. – conclude Del Mauro -. Sappiamo che in questi mesi stanno soffrendo. A loro posso dire che i ruoli della Tari, della Tosap e l’imposta comunale sulla pubblicità non sono stati emessi e contestualmente è stata sospesa ogni attività di accertamento. Però, con estrema chiarezza, voglio dire che la momento è tutto quello che possiamo fare. Restiamo in attesa di provvedimenti governativi, se questi dovessero esserci i commercianti beneficeranno di ogni vantaggio in essi contenuto». Poi il ringraziamenti finale ai cittadini, ai medici di base e ai parroci «che ci hanno commosso in questo momento portando una parola di conforto in tutta la città».