Coronavirus, bagarre social sull’intervento di disinfezione e sanificazione ad Atripalda

«Quest’intervento è buono forse per i moscerini ma non certo per il Coronavirus». Impietosi i social ad Atripalda nel bocciare l’intervento di disinfezione straordinaria predisposto dall’Amministrazione Spagnuolo per contrastare l’emergenza Covid-19 e che ha interessato l’altra notte le strade della cittadina del Sabato.

Ventinove secondi di un video postato nel gruppo Facebook “Abc – Atripalda bene comune” hanno scatenato le critiche dei lettori per le modalità di esecuzione dell’attività preannunciata con locandine.

Il filmato ritrae un piccolo camioncino che spruzza al centro della strada un prodotto disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0,1%) per distruggere ed eliminare potenziali microrganismi patogeni. Nella locandina si forniscono anche delle informazioni utili: «Tenuto conto che le attività di disinfestazione non possono essere interrotte ma adeguatamente eseguite e controllate, si ritiene di dovere informare la cittadinanza circa le norme da seguire negli orari di passaggio dei mezzi al fine di contenere ulteriormente rischi residuali presenti si consiglia: di non stazionare in prossimità delle zone sottoposte ad intervento durante le operazioni; chiudere porte e imposte; ritirare eventuale biancheria stesa all’esterno; ritirare eventuali giocattoli posti all’esterno; proteggere prodotti alimentari “pronti al consumo”; proteggere di ortaggi a confine con le zone da trattare, lavare accuratamente con acqua corrente frutta e verdura prima del consumo e dei giocattoli eventualmente rimasti esposti prima dell’uso. Tutti i cittadini, sono invitati ad adottare le suddette precauzioni nei giorni e orari in cui viene effettuato il trattamento». Fin qui il comunicato dell’Amministrazione che in questo mese e mezzo ha più volte fatto eseguire l’intervento.

Ma sono proprio le modalità adattate e riprese dal video che scatenano le polemiche sui social. «Mi pare più un ferro da stiro quando caccia il vapore. E’ passato Vaporella» ironizza Ferdinando. Oltre centro i commenti critici. A fine sotto accusa anche la mancata sanificazione dei marciapiedi che era stata annunciata: «E questo è un modo di sanificare – si chiede Clara -. Marciapiedi e strade dicono, no centro strada fugacemente» mentre Tina ironizza «esce più spray dal mio profumatore» e Antonio si domanda «e a noi cittadini poi ci fanno pagare molto di più. Viva l’Italia». Chiedono di prendere provvedimenti mentre Lina suggerisce «se buttassimo tutti insieme un secchio di varechina e acqua da ogni balcone credo che riusciremmo nell’intento».

Eppure era stato proprio il sindaco Giuseppe Spagnuolo, nell’ultima sua conferenza stampa in Comune, a fare il punto sugli interventi di sanificazione effettuati nelle strade cittadine «quattro cicli completi effettuati anche con Irpiniambiente. Anche qui siamo partiti subito». Ma dopo la partenza, ora scoppiano le polemiche.