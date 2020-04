Coronavirus, oltre 24mila vittime in Italia: oggi 454 i morti in più di ieri

Salgono a oltre 24mila i morti per la pandemia in Italia. Questo è il dato emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile sulla pandemia da Coronavirus. I numeri ufficiali di lunedì 20 aprile parlano di altri 454 morti a livello nazionale rispetto a ieri, un dato in lieve aumento (con i decessi totali che salgono a 24.114), 108.237 positivi totali e infine i guariti salgono a 48.877 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 2.573.