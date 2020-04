Coronavirus, il video appello dei commercianti di Atripalda: «Lo Stato deve darci certezze, garanzie e liquidità. Solo allora potremo riaprire le nostre attività»

«Lo Stato deve darci certezze, garanzie e liquidità. Solo allora potremo riaprire le nostre attività». Dopo il grido d’allarme lanciato giorni fa dai commercianti di Atripalda con un manifesto dal titolo «Noi non ce la faremo», gli esercenti stanno realizzando dei video-appelli pubblicati sulla pagina di Facebook “Piccoli Imprenditori”. Mostrano i propri volti preoccupati dall’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero settore. Si rivolgono al Governo centrale e regionale. «La nostra categoria, dopo aver abbassato la saracinesca il 9 marzo, purtroppo si è trovata, suo malgrado, a fare i conti con un’ingente perdita di fatturato e una mancanza di liquidità dovuta alle stringenti, se pur necessarie, misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19» racconta Ornella Guerrera della pasticceria “Le dolcezze di Lulù” di Atripalda «ad un mese e mezzo dalla chiusura coatta il futuro inizia a suscitare timori e perplessità perché se insieme all’emergenza sanitaria non si farà fronte anche a quella economica, alla fine della Pandemia ci ritroveremo con un’Italia impoverita e con la categoria dei commercianti che avranno notevoli difficoltà per la ripresa. Le misure adottate dal Governo purtroppo non sono sufficienti, né il bonus di 600 euro né quello paventato per aprile degli 800 euro riescono a garantire quella liquidità tale da poter far fronte alle utenze e agli affitti. Neppure il credito d’imposta del 60% per le locazioni di cui si potrà beneficiare soltanto l’anno prossimo comporterà l’immediata liquidità per far fronte alle esigenze del quotidiano. Il ricorso ai finanziamenti, le moratorie non sono certo la soluzione perché non annullano ma spostano soltanto in avanti il carico fiscale di oggi. Per cui noi abbiamo bisogno di garanzie e aiuti concreti per far riprendere le nostre aziende». Chiedono perciò il blocco delle utenze e di ogni costo in questo periodo di stop forzato e un canone mensile pari al 30% del fatturato annuo rapportato alle condizioni del nucleo familiare. «Chiediamo di non abbandonarci, altrimenti saremo destinati tutti a non riaprire e che gli aiuti arrivino in maniera tempestiva perché siamo arrivati ad un punto di disperazione tale da non vedere un futuro». Sandro Lauri del “Beviamocisu” di piazza Umberto spiega l’iniziativa: «Insieme agli altri commercianti abbiamo lanciato un messaggio: siamo abbandonati dallo Stato. La protesta si sta allargano non solo alla città, ma ad Avellino e tutta l’Irpinia. Fanno parte tantissime partite Iva. Quando è scoppiata l’emergenza insieme ad altri colleghi abbiamo ritenuto giusto che le nostre attività si fermassero per non contribuire e aggravare la situazione in termini di contagio. A distanza di 50 giorni dal lockdown non abbiamo ricevuto niente. Buona parte di noi non ha ricevuto neanche i 600 euro che a mio avviso sono una banalità, non riusciamo a pagare neanche un quarto di una bolletta della luce. Per i venticinquemila euro ci sono tantissime clausole da rispettare con tempi lunghissimi. Sul bando dei duemila euro mi viene da piangere. La verità è che a distanza di cinquanta giorni, io come tutti i miei colleghi in Italia, non abbiamo preso un centesimo». Da qui l’appello allo Governo nazionale «Siamo pronti a riaprire, mettendoci tutte le nostre forze ed energie, ma da soli non potremo riuscire a mantenere le spese perché attivando il protocollo di sicurezza, con le distanze minime, la maggior parte delle nostre attività sarebbero fallimentari. Chiediamo aiuti concreti, subito. Nell’immediato forme di liquidità, agevolazioni e tante altre cose per farci ripartire. Siamo pronti a fare la nostra parte di italiani e a far ripartire la macchina del commercio però dobbiamo essere aiutati, da soli non ce la faremo. Spero che questo nostro urlo venga accolto da ci deve ascoltare».

Yuri Di Rito del pub- birreria “Ottavo Nano” di Atripalda critica il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha impedito la riapertura delle attività che consentono cibo d’asporto: «chi fa asporto non fa assembramenti. Sul contributo di 2mila euro lui sa benissimo che non è una misura fatta per noi commercianti che facciamo somministrazione. Grazie a lei non abbiamo avuto un picco di Covid però non può pensare di farci riaprire così dall’oggi al domani, senza darci liquidità. Dove l’andiamo a prendere con tutta la buona volontà? Perché farci aprire mi chiedo solo per farci fallire? Quali sono le misure prese per noi?Il 60% di detrazione di credito d’imposta per gli affitti? Ma chi ha i soldi per pagare gli affitti! E’ una presa per i fondelli così come i 25mila euro del Governo visto che la banca vuole garanzie da noi con un’istruttoria che durerà almeno due mesi. Noi con quale liquidità andremo a riaprire le nostre attività? Anche le tutele per la riapertura in sicurezza costano, sono un costo aggiuntivo che si unisce a quelli che abbiamo già avuto e sono rimasti indietro». Nunzio Marrone infine titolare in città di due negozi “Storie di caffè” e “Adele0-16” «per noi piccoli imprenditori sono giorni difficili e pieni di problemi e di pensieri. La voglia di ricominciare è tantissima ma a queste condizioni sarà difficilissimo. Questa Fase 2 sarà solo un massacro se lo Stato non ci aiuta. Non si po’ ricominciare con le stesse spese ma con gli introiti ridotti al minimo. Noi siamo il cuore pulsante di questa società e a queste condizioni chiediamo allo Stato certezze e garanzie. Solo allora potremo riaprire».