“Il 25 Aprile #iorestolibero“, l’appello di Idea Atripalda

Sono tante le polemiche che ogni anno si scatenano sul 25 Aprile; vi è una sorta di negazionismo sulla bellezza del Natale della nostra democrazia. È questa la data in cui il nostro paese si ritrova, o almeno dovrebbe, per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori fondamentali della Carta Costituzionale.

Anche quest’anno, nel settantacinquesimo Anniversario della Liberazione, le polemiche non si sono risparmiate, soprattutto da chi, con demagogia, respinge l’importanza di tale data. Questo per noi crea un sentimento di amarezza, perché il 25 Aprile dovrebbe rappresentare la celebrazione dei nostri diritti.

Sappiamo che, una volta passata questa tempesta, saremo chiamati a ricostruire un nuovo mondo. Quello di domani potrebbe essere un mondo più giusto, più equo e più solidale. Per questi motivi, oggi abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio.

Non possiamo rinnegare le origini della nostra democrazia e della libertà, soprattutto in questi giorni in cui abbiamo dovuto rinunciare a molti nostri diritti per responsabilità verso il nostro Paese. Il 25 Aprile IDEA Atripalda aderirà e parteciperà alla piazza virtuale che si incontrerà sul web a questo sito: https://www.25aprile2020.it/.

Con questo comunicato chiediamo ufficialmente all’Amministrazione Comunale di non far passare inosservata tale ricorrenza e di vivere questa giornata con memoria ed impegno, poiché nonostante il Covid-19 tutta la cittadinanza possa affermare #iorestolibero. Certamente chiediamo qualcosa di impegnativo, ma non di impossibile: abbiamo infatti visto da più parti come basti solo la forza di volontà per creare qualcosa di speciale e che ricorderemo. I mezzi ci sono, sfruttiamoli!

IDEA Atripalda