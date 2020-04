Coronavirus, sull’emergenza commercio interviene l’assessore alle Attività Produttive Mirko Musto: «Solo restando uniti potremo farcela ma la Tari va pagata altrimenti il Comune rischia il fallimento»

«Solo restando uniti potremo farcela per risollevarci da questa emergenza. Noi stiamo lavorando ma dobbiamo essere anche sinceri, senza dare illusioni sulla Tari». A parlare è l’assessore alle Attività produttive e Commercio di Atripalda, Mirko Musto il giorno dopo il grido d’allarme lanciato dai piccoli imprenditori della cittadina del Sabato che con un manifesto dal titolo «Noi non ce la faremo» e con dei video-appelli pubblicati sui social mostrano i propri volti preoccupati dall’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero settore. I commercianti si rivolgono al Governo centrale e regionale chiedendo «Lo Stato deve darci certezze, garanzie e liquidità. Solo allora potremo riaprire le nostre attività».

«A loro va tutta la nostra solidarietà – dichiara Musto -. Atripalda ha un tessuto economico prettamente commerciale che quello più colpito dall’emergenza». Un intero settore in ginocchio con tanti esercenti che hanno dovuto far ricorso anche ai buoni spesa comunali: «Si perché proprio a causa dell’emergenza Covid-19 hanno dovuto chiudere la propria attività e si ritrovano ora senza avere risorse per andare avanti. Sappiamo bene che la situazione è critica perché Atripalda è una cittadina a prevalenza commerciale. Ora stiamo affrontando ancora la Fase 1, aiutando le famiglie. Nella Fase 2 concentreremo tutte gli sforzi per aiutare il commercio e la popolazione».

Assicura i commercianti sui tributi locali «A loro posso dire che i ruoli della Tari, della Tosap e l’imposta comunale sulla pubblicità non sono stati emessi e contestualmente è stata sospesa ogni attività di accertamento. Però, con estrema chiarezza, debbo dire anche che la Tari non potrà non essere pagata». L’assessore replica così anche alle opposizioni «noi abbiamo un accordo con Irpiniambiente che va rispettato. Venissero con carte alla mano per dire concretamente quale soluzione si potrebbe adottare veramente, ma la Tari non può non essere riscossa». Chiude perciò alla possibilità di soppressione della Tassa sui rifiuti per l’anno in corso sulla quale regge l’equilibrio del bilancio di Palazzo di città «ad oggi lo Stato non ci ha bloccato mutui o altro. Come facciamo a non farla pagare? Il comune se non incassa la Tari rischia il fallimento, che sia ben chiaro questo. Mi dicano dove il Comune può andare a prendere un milione e 800mila euro che incassa dalla Tari e altri 500mila euro dalla Tosap».