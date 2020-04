Coronavirus, il grido d’allarme dei commercianti di Atripalda stasera a “Piazza Pulita” su La7

Il grido d’allarme dei commercianti atripaldesi, che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello attraverso un manifesto dal titolo “Noi non ce la faremo”, stasera approda alla trasmissione di La7 “Piazza Pulita”.

Una troupe del programma di approfondimento settimanale condotto da Corrado Formigli infatti lunedì mattina ha raccolto in piazza Umberto I lo sfogo e le preoccupazioni dei piccoli imprenditori di Atripalda. Le interviste rilasciate, andranno in onda stasera, 23 aprile, alle ore 21.15 su La7.

Gli esercenti stanno realizzando anche dei video-appelli pubblicati sulla pagina di Facebook “Piccoli Imprenditori”. Mostrano i propri volti preoccupati dall’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero settore. Si rivolgono al Governo e al presidente regionale De Luca: «Lo Stato deve darci certezze, garanzie e liquidità. Solo allora potremo riaprire le nostre attività».