Coronavirus, Pasquale Penza (Seconda Commissione Camera di Commercio): “in campo azioni tese allo sviluppo delle imprese locali“

“Ci sono azioni tese allo sviluppo delle imprese locali”. Ad annunciarle Pasquale Penza, presidente della Seconda Commissione della Camera di Commercio di Avellino. “Innanzitutto, si rafforzeranno, almeno con il raddoppio se non di più, i bandi per l’abbattimento dei tassi di interesse con qualche piccolo ma importante intervento tecnico che consiste nella verifica ex post del pagamento dei diritti camerali consentendo la più ampia partecipazione ed eliminando una enorme barriera all’ingresso. Un altro importante intervento riguarda l’istituzione di un team di esperti della Camera di Commercio che si porranno al servizio delle imprese per guidarli in questo mare di decreti nazionali e regionali e di tutte le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Sarà a breve predisposta un’altra misura dedicata al finanziamento per le imprese affinché possano adeguare il proprio equipaggiamento, almeno quello base, per consentire una riapertura dell’attività riducendo al minimo il rischio di contagio. Altri interventi saranno a breve previsti per incentivare lo smartworking che irromperà in maniera sostanziale e cambierà l’approccio al lavoro, almeno per alcune attività. La Giunta Camerale ha già accolto molte nostre proposte (n.d.r. Pasquale Penza, Andrea Pezzella, Tommaso Remondelli, consiglieri) presentate in Consiglio, oggi integrate dalle proposte dei colleghi Francesco Acampora e Ignazio Catauro. Siamo ottimisti e siamo sicuri che accoglierà ogni proposta perché è evidente il beneficio per gli operatori”.

Sul sito della Camera di Commercio, all’indirizzo www.av.camcom.gov.it, nella sezione Attività Promozionale e selezionare Bandi della Camera 2020, presenti tutte le informazioni utili.

“L’istruzione delle domande non è complessa – prosegue Penza – anche le associazioni di categoria più presenti sui territori, per lo più tutte rappresentate nel Consiglio della Camera, sono già organizzate per tale compito“. Sui tempi infine conclude: “La Camera generalmente è abbastanza veloce nell’attuazione e successiva erogazione. La commissione si è raccomandata di comprimere ulteriormente al massimo i tempi e i dirigenti si sono mostrati molto disponibili e a tutti loro, dirigenti e funzionari, va il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono con grande competenza e dedizione”.