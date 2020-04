Corronavirus, effettuati dall’ Asl test rapidi a 6.113 persone. Controllo su 1.606 operatori sanitari.

Nell’ambito del Piano di Screening promosso dall’ASL di Avellino per il contrasto al contagio da COVID 19, l’Azienda Sanitaria Locale rende noto che sono stati effettuati alla data del 23 aprile 2020 n. 6.113 test rapidi (primi test) alle categorie considerate a rischio tra cui operatori sanitari dei Distretti, del Dipartimento di Salute Mentale, dell’ADI, degli Istituti penitenziari, del 118; pazienti e personale dei Presidi Ospedalieri, degli Hospice, delle SUAP, delle RSA, delle Strutture Socio-assistenziali (Fasce deboli), Fondazione Don Gnocchi; forze dell’ordine e di Polizia penitenziaria; dipendenti EMA/POEMA; oltre ai contatti di pazienti risultati positivi al tampone da COVID 19 grazie al lavoro delle 4 Unità Mobili a Domicilio in campo su tutto il territorio provinciale. Inoltre, come da Protocollo operativo regionale “Test rapidi” del 30/03/2020, per il personale sanitario è in corso lo screening di controllo attraverso la somministrazione del secondo test, a 6 giorni dal primo. Ad oggi sono stati sottoposti a test di controllo n. 1.606 operatori sanitari.

In particolare, sono stati effettuati :

Unità Fabbisogno Effettuati Test di controllo

Dip. Salute mentale 142 55

Distretto Avellino 162 80

Distretto S. Angelo 79 71

Distretto Atripalda 170 42

Distretto Baiano 51 30

Distretto Ariano I. 169 107

Distretto Monteforte I. 93 79

P.O. Ariano I. 600 447

P.O. S. Angelo dei L. 200 30

ADI 155 138

Ist. Pen. (personale sanitario) 80 54

Ist. Pen. (personale polizia) 148

118 413 413

Ema/Poema 973

Hospice Solofra e Bisaccia 52 15

Socio assistenziali 1549 1472

Suap 55 19

RSA 490 26

Unità mobili 355 354

Forze dell’Ordine 140

Fondazione Don Gnocchi 135

Totale 6133 1606