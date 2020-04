Coronavirus, programmati dall’Asl di Avellino oltre 10mila test

L’Asl di Avellino comunica che, a seguito della consegna da parte della Regione Campania di 2.775 test nella giornata di venerdì scorso e di altri 7.800 test nella giornata di ieri, sarà possibile completare neiprossimi giorni l’effettuazione di test rapidi a beneficio di tutte le categorie a rischio, individuate dalProgramma di Screening regionale – Fase 2. In particolare verrà completato lo screening di controllo, con secondo test, per il personale sanitario nei Distretti dell’Asl di Avellino e dei Dipartimenti, anche in vista della riapertura degli ambulatori a partire dal 3 maggio 2020, e per il personale (test di controllo) e ipazienti (primo test per i nuovi accessi) dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Saranno sottoposti a test rapido anche i pazienti dell’ADI (Assistenza Domiciliare integrata),mentre verrà completato lo screening, già in buona parte realizzato,delle RSA e Strutture Socio Assistenziali (Fasce deboli) della Polizia Penitenziaria e delle Forze dell’Ordine.

In caso di positività al test rapido, il soggetto verrà sottoposto a tampone naso-faringeo.