Coronavirus: un 25 Aprile tra deposizione corona ai Caduti, consegna mascherine e sanificazione della città operata da Confindustria

Un 25 Aprile tra consegna di mascherine, deposizione della corona al Monumento ai Caduti e sanificazione effettuata da Confindustria Avellino.

Nel giorno della Liberazione, ieri mattina a Palazzo di città la presidente della cooperativa sociale “Amarci” Michela Petrillo ha donato al sindaco Giuseppe Spagnuolo 500 mascherine di cui 50 ffp2 espressamente chieste per la locale Misericordia. Altre 500, 150ffp2 e 350 chirurgiche, invece sono state consegnate al reparto di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Avellino.

Il primo cittadino, in mattina, indossando la mascherina ha deposto una corona al Monumento ai Caduti di piazza Umberto I unitamente a due delegati dell’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti sezione “A. Lombardi” di Atripalda.

«La festa della Liberazione va celebrata anche in questo momento così delicato e difficile perché non va dimenticato questo momento – è il messaggio alla città del sindaco Spagnuolo tra il tricolore che sventola -. E’ uno dei cardini della nostra democrazia e quindi dobbiamo fare tesoro dello spirito di un intero popolo che ha deciso di caricarsi sulle spalle la necessità di combattere per tornare ad essere liberi. Questo ci deve essere di spinta per le sfide che ci attendono e che dobbiamo necessariamente affrontare. In questo momento di emergenza legata al Coronavirus tutti noi abbiamo delle incertezze, angosce e viviamo difficoltà su cosa ci attende in futuro. La giornata di oggi è importante perciò anche per le sfide che ci attendono domani e ci deve ricordare con che spirito vanno affrontati i momenti difficili. Ricordiamoci sempre dei grandi sacrifici fatti dai nostri predecessori e degli insegnamenti che ci hanno lascato. Ci aspettano mesi in cui sarà necessario unirsi e combattere insieme. La sfida sarà questa, cerchiamo di affrontarla con lo stesso spirito che ha contraddistinto quegli anni che ci hanno portato poi al 25 Aprile».

E sempre legata all’emergenza Confindustria avellino ha effettuato gratuitamente, un intervento di sanificazione della Città l’altra notte.

«A seguito di contatti avuti con il Presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno, la stessa organizzazione ha effettuato a titolo gratuito un intervento di sanificazione delle strade cittadine di Atripalda. Mi preme l’obbligo di ringraziare perciò Confindustria Avellino e il presidente Pino Bruno per l’operazione eseguita. La sanificazione è stata effettuata in circa sette ore lungo le strade cittadine e ci sono voluti circa 10.000 litri di acqua con prodotto sanificante. Una sanificazione capillare. Strada per strada. Traversa per traversa» commenta il consigliere delegato all’Ambiente, Costantino Pesca.