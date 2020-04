Al via da oggi le operazioni di sfalcio ad Atripalda: scattano i divieti di sosta in città

Al via da oggi l’intervento di pulizia degli alvei del fiume Sabato e di sfalcio ed estirpazione di erbe infestanti lungo le strade di Atripalda.

Le operazioni che saranno eseguite dalla società pubblica provinciale “Irpiniambiente” inizieranno lungo gli assi stradali principali e poi nelle contrade rurali e periferiche della cittadina del Sabato .

«Prende il via da oggi le operazioni di sfalcio lungo le strade cittadine – illustra il consigliere delegato all’Ambiente, Costantino Pesca -. Le strade interessate nella giornata di domani (oggi ndr.) saranno via Appia e traverse, via Roma, via Melfi, piazza Umberto I e piazza Sparavigna così come si evince dai divieti apposti lungo le strade. Il taglio delle erbacce infestanti sui cigli stradali sarà eseguito da parte di Irpiniambiente. Nonostante il periodo il Comune si impegna per garantire il decoro urbano e la normalità». Scattano anche i divieti di sosta. Il responsabile del III Settore, Area di Vigilanza, il comandante della Polizia Municipale capitano Domenico Giannetta ha firmato anche l’ordinanza con la quale si fissa che a partire da questa mattina, e fino alla conclusione di tutti gli interventi programmati, dalle ore 7 fino alle ore 18 lungo le strade cittadine che giornalmente saranno interessati dai lavori di pulizia degli alvei del fiume Sabato e di sfalcio ed estirpazione di erbe infestanti lungo le strade è vietata la sosta ad ogni categoria di veicolo. L’impresa esecutrice dei lavori, d’intesa con il Comando dei Vigili, curerà l’apposizione della segnaletica stradale.

Un intervento che interesserà quindi anche gli alvei del fiume che attraversa la città, le cui acque da quando è scattato il lockdown appaiono limpidissime. La quarantena infatti ha fatto ritornare le acque fluviali cristalline.