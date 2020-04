Coronavirus, oltre 200mila casi totali in Italia e sale il numero di morti in un solo giorno: oggi sono 382

Oltre 200 mila casi totali in Italia. È questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile sulla pandemia da Coronavirus. I numeri ufficiali di martedì 28 aprile parlano di 382 morti a livello nazionale rispetto a ieri, un dato ancora in salita (con i decessi totali che salgono a 27.359). Sono 105.205 i positivi totali mentre i guariti salgono a 68.941 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 1.863.