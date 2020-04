Coronavirus, luci accese ieri sera sulla protesta dei piccoli imprenditori di Atripalda che oggi consegnano le chiavi al sindaco: «la nostra solidarietà e vicinanza a una situazione drammatica che necessita di interventi straordinari non a livello locale». Foto

Luci accese ieri sera sulla protesta dei piccoli imprenditori di Atripalda messi in ginocchio dall’emergenza Coronavirus. La rabbia dei commercianti della cittadina del Sabato è andata in scena con l’accensione delle insegne dei propri negozi chiusi ormai da quasi due mesi per il lungo lockdown che sta stremando l’intero comparto. Bagliori di una protesta pacifica della categoria, promossa a livello nazionale, che ha illuminato la notte nelle strade vuote e deserte della città. Fiaccole di un cammino verso una ripresa che appare incerto e lungo mentre sulle serrande abbassate dei propri negozi campeggia un manifesto con la scritta «Noi non ce la faremo».

E questo pomeriggio, alle ore 18, gli esercenti simbolicamente consegneranno in Comune al sindaco Giuseppe Spagnuolo le chiavi con la denominazione delle singole aziende che aderiscono alla manifestazione.

«Siamo vicini alla categoria. Sappiamo che in questa situazione di grande emergenza i commercianti, e in particolare chi opera al dettaglio, sono tra quelli che vedono con maggiore difficoltà il loro presente e il proprio futuro» commenta il primo cittadino Giuseppe Spagnuolo. «Noi saremo vicini per far crescere la loro voce e amplificare l’urlo in questo momento di grande difficoltà che vivono. Domani (oggi ndr.) innanzitutto li ascolteremo per vedere se hanno anche qualche iniziativa da proporre. Certamente troveranno la nostra solidarietà e vicinanza. Ci fa piacere essere coinvolti in questo movimento a livello nazionale che come finalità credo abbia innanzitutto quella di rappresentare le loro difficoltà e farle emergere».

Una vicinanza che l’istituzione cittadina non farà mancare come assicura il primo cittadino «sono tra le fette della popolazione e delle attività economiche che stanno registrando le maggiori difficoltà e tutta la comunità deve sostenerli per superare questo momento complesso».

Per Spagnuolo tuttavia gli enti locali posso fare poco o nulla: «Non certo possiamo mettere in campo una misura precisa che possa fronteggiare una situazione così drammatica. Noi saremo vicino a questo movimento, lo ripeto, e alle iniziative che possono venire e per tutto quello che potremo pensare insieme di porre in essere. Ma è una situazione così drammatica che indubbiamente necessita di interventi straordinari che non possono certo essere risolti su un livello locale. Li sosterremo e parteciperemo con loro alle iniziative in campo. Certamente faremo la nostra parte per tutto quello che ci sarà possibile. Ma una svolta va ricercata in un discorso generale e nazionale, nel quale noi staremo dalla loro parte. Certo faremo anche le nostre iniziative, siamo pronti a discutere con loro di qualche idea sulla quale anche nell’immediato possiamo essere vicini».

E così dopo la partecipazione alla trasmissione televisiva “Piazza Pulita” su La7, i video appelli e il manifesto «Noi non ce la faremo», ieri sera l’accensione delle insegne dei negozi e oggi la consegna delle chiavi delle proprie attività nelle mano del sindaco.