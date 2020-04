Tragedia ad Atripalda, domani i Ris effettueranno delle verifiche nella casa di contrada Pettirossi

Toccherà ai Ris dei Carabinieri chiarire ogni aspetto riguardo la tragedia di contrada Pettirossi ad Atripalda. Gli specialisti dei Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche domani effettueranno delle ulteriori verifiche e analisi nella camera dove è stato ritrovato domenica 19 aprile il corpo di Luigi Michele Naccarelli. Il 55enne é stato ritrovato cadavere dal figlio in una pozza di sangue, nella propria abitazione.

Dopo l’autopsia, disposta dal magistrato incaricato del Tribunale di Avellino, dottoressa Venezia, e affidata al medico legale Elena Picciocchi, le cui conclusioni si conosceranno tra 30 giorni, ora arrivano ulteriori indagini. L’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di morte naturale legata ad un malore. E quella dei Ris vuole essere un’ulteriore verifica per chiarire ogni dubbio sulla dinamica del decesso. Esami irripetibili alla presenza anche del perito di parte nominato dalla famiglia con il legale Alfonso Maria Chieffo.

La salma dell’uomo, subito dopo l’autopsia eseguita la settimana scorsa, è stata riconsegnata giorni fa ai familiari per consentirne le esequie, che si sono svolte in forma privata, per le norme restrittive legate al contenimento del Coronavirus.