Coronavirus, da oggi mascherine obbligatorie in Campania. De Luca: «Multe salatissime per chi non la indossa»

Da oggi in Campania c’è l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Ad annunciarlo, in una diretta Facebook, è il presidente della Regione Vincenzo De Luca. «Saremo rigorosissimi perché abbiamo fatto un lavoro immane come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina». E annuncia un monitoraggio continuo: «In Campania lavoreremo, come anche il governo nazionale sta facendo, con verifiche ogni 14 giorni. Ogni due settimane ci sarà una verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze rispetto alle decisioni prese (flessibilità, riaperture e mobilità). Se riemerge il contagio dobbiamo avere la capacità di intervenire subito. Ho terrore per la ripresa contagio».