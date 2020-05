Coronavirus, il sindaco con il Coc preannuncia i provvedimenti della Fase 2 con parchi e mercati chiusi fino a metà mese e attacca l’opposizione: «Dice solo falsità». Foto

«Il momento così difficile avrebbe dovuto suggerire a tutti di dare un contributo costruttivo anche di critica. Dispiace invece il comportamento del capogruppo dell’opposizione nel voler cavalcare il disagio cittadino per creare un nemico su cui scaricare responsabilità di una situazione così drammatica e difficile. Dice solo falsità, è inaccettabile che punti solo a denigrare e deridere chi sta lavorando». L’occasione al sindaco Giuseppe Spagnuolo di rispondere all’opposizione “Noi Atripalda” e all’ex primo cittadino Paolo Spagnuolo arriva a conclusione della lunga conferenza stampa svoltasi ieri mattina nella Sala Consiliare di Palazzo di città per illustrare i provvedimenti adottati per l’avvio della Fase 2. Restano chiusi i mercati cittadini, quello settimanale e del Farmer Market, parco Acacie e San Gregorio e la villa comunale fino al 17 maggio «per evitare ogni possibilità di contatto» mentre la sanificazione obbligatoria dei condomini è prolungata al 31 maggio. Un lungo incontro con la stampa unitamente alla delegata alla Protezione civile Giuliana De Vinco e ai componenti del Coc, il dottore Gerardo Raffaele Piscopo, il presidente provinciale delle Misericordie Vincenzo Aquino e il Comandante della Polizia Municipale, capitano Domenico Giannetta. Invita i cittadini nel proseguire «con grande cautela e responsabilità che si è avuta finora nei comportamenti individuali che non possono cambiare più di tanto» ribadendo che non si può uscire di casa «senza giusta motivazione».

Preannuncia che da domani ripartiranno i lavori «utilizzeremo queste due settimane per fare manutenzione dei parchi cittadini e della villa comunale in modo da essere pronti quando si potranno riaprire. Ripartirà anche la messa in sicurezza della Biblioteca comunale e nel parco delle Acacie ripartiranno i lavori per consentire l’accorpamento del mercato. Il Cimitero resta chiuso fino all’11 maggio, poi si consentirà l’entrata contingentata e l’utilizzo di misuratori della temperatura». Sono state dodici le persone venute da fuori regione che si sono autodenunciate «in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni e alla fine è andato tutto bene». Spagnuolo sulla richiesta dell’opposizione di riduzione della Tari e di esenzione della Tosap conclude «i commercianti, con cui ci siamo confrontati, hanno capito che faremo tutti gli sforzi possibili per attuare uno sgravio della Tari, rapportandolo al periodo in cui sono stati chiusi. Ma l’ex sindaco sa bene che i costi del servizio di Irpiambiente non sono variati di un centesimo, anzi in alcuni casi sono aumentati per operare in sicurezza. Anche sulla Tosap studieremo tutte le agevolazioni possibili, assicurando ai commercianti di utilizzare maggiori spazi all’esterno».

La consigliera comunale Giuliana De Vinco ha tracciato invece un primo bilancio delle attività messe in campo dai volontari della Protezione e di assistenza alla popolazione come Comune «che continueranno certamente nei prossimi giorni con un’assistenza capillare sul territorio». Snocciola dati sui pacchi alimentari, buoni spesa e donazioni «un servizio erogato a quasi 400 famiglie, con tanti nuovi poveri. Abbiamo garantito anche una copertura di dispositivi di protezione alla popolazione». Sulla sanificazione «ci sono stati sei interventi, cinque su mandato dell’Amministrazione e uno donato da Confindustria, tutti nel rispetto dei criteri previsti dall’Iss».

L’Amministrazione è pronta ad avviare un’attività di screening del territorio come annunciato dal dottore Piscopo: «la Fase 2 deve essere la continuazione della Fase 1 con il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina obbligatoria e il concetto della tracciabilità. Dobbiamo evitare che ci possa essere un eventuale esplosione di casi. I congiunti, le persone di cui sentiamo la mancanza, li possiamo vedere da lunedì, ma dobbiamo stare a distanza senza poterle abbracciare» e illustra anche le modalità di svolgimento dell’attività sanitaria. Invita infine i cittadini a smaltire correttamente mascherine e guanti «sono un rifiuto speciale. E’ indice di grave inciviltà». Conclude la conferenza stampa il presidente provinciale delle Confraternite delle Misericordie, Vincenzo Aquino che rinnova il suo appello: «Siamo in ginocchio. Stiamo catastroficamente messi male perché molti operatori sono stata assunti dalle Aziende ospedaliere e non abbiamo più infermieri e autisti da mandare sulle ambulanze. Il sistema del 118 in Irpinia resta al collasso».