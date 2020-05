Fase 2, controlli ai caselli: test rapidi per chi viene da fuori regione

Da domattina alle ore 6 su tutti i caselli autostradali provinciali (Baiano, Avellino ovest, Avellino est, Benevento, Grottaminarda, Vallata, Lacedonia) verrà schierata una vera e propria task force. Carabinieri, polizia stradale e polizia statale presidieranno gli ingressi autostradali, con l’obiettivo di verificare tutti gli spostamenti. Assieme a loro, ad ogni casello, sarà presente un camioncino dell’Asl: ogni persona che arriverà da fuori regione infatti verrà sottoposta immediatamente a test rapido. E nel caso in cui emerga la positività, verrà previsto il tampone di verifica. La misura non verrà applicata a chi si muove, come dichiarato nell’autocertificazione, per motivi di stretta necessità, lavoro e salute.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni: l’obiettivo è evitare che l’esodo previsto possa far ripartire la diffusione del contagio. Durante la grande fuga dal Nord dello scorso marzo sono 1300 gli avellinesi rientrati in provincia, questa volta è previsto un numero ben maggiore.