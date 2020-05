Coronavirus, la Protezione civile di Atripalda da questo pomeriggio in collaborazione con la Regione consegna le mascherine per bambini

All’indomani della Fase 2, così come comunicato dalla delegata Comunale Giuliana De Vinco, al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione, il gruppo di Protezione civile di Atripalda, in collaborazione con la regione Campania, procederà da oggi pomeriggio alla consegna delle mascherine per minori, ricompresi nella fascia d’età che va dai 4 anni ai 16 anni, così come indicato dalla stessa Regione Campania.

Si procederà alla distribuzione per zone, che verranno indicate giorno per giorno, così da garantire una capillare e celere consegna su tutto il territorio.

Verrà consegnato un set di due mascherine di stoffa lavabili e riutilizzabili a bambino/ ragazzo, con annessa scheda tecnica.

Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’uso delle stesse è obbligatorio e pertanto si invitano i genitori a vigilare sul corretto utilizzo delle stesse.

Mai si sarebbe voluto che i nostri piccoli e giovani Atripaldesi vivessero un tempo come questo è che per di più si dovessero sollecitare all’utilizzo di tale dispositivo di protezione ma oggi la nostra priorità e’ proteggerli e solo così potremo garantire sicurezza e prevenzione ai nostri giovanissimi, così da poter tornare presto alla normalità che tanto meritano.