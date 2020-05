Coronavirus, sospeso fino al 17 maggio il pagamento della strisce blu ad Atripalda

Sospeso fino al 17 maggio il pagamento della strisce blu ad Atripalda. E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo. Nell’ordinanza, che prevede disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19, vengono sospese fino a quella data anche le attività di controllo da parte dei vigilini della cooperativa “Oltre L’Orizzonte” che svolgono la funzione di ausiliari al traffico della cittadina del Sabato.

Vietato anche l’accesso a Parco delle Acacie, alla villa comunale di piazza Sparavigna e al Parco pubblico di San Gregorio fino alla stessa data. Resta chiuso al pubblico anche il cimitero comunale di via Pianodardine fino a lunedì 11 maggio, poi sarà consentito l’accesso contingentato con all’ingresso la misurazione della temperatura corporea. Prorogato fino a fine mese anche l’obbligo per i condomini di procedere alla sanificazione degli spazi e ambienti comuni con l’obbligo di trasmettere a Palazzo di città il modulo di autocertificazione dell’avvenuta sanificazione.

Al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine, il gruppo di Protezione civile Atripalda, in collaborazione con la regione Campania, da ieri pomeriggio ha avviato la consegna delle mascherine per minori, ricompresi nella fascia d’età che va dai 4 anni ai 16 anni. «Mai si sarebbe voluto che i nostri piccoli e giovani atripaldesi vivessero un tempo come questo è che per di più si dovessero sollecitare all’utilizzo di tale dispositivo di protezione – spiega la consigliera delegata alla Protezione civile, Giuliana De Vinco – ma oggi la nostra priorità è proteggerli e solo così potremo garantire sicurezza e prevenzione ai nostri giovanissimi, così da poter tornare presto alla normalità che tanto meritano».

Intanto al Comune, alla presenza dei capigruppo consiliari, si è tenuto il sorteggio dei 37 nominativi sui 362 che hanno beneficiato dei buoni spesa comunale, il 10 % del totale come previsto dalla norma. I nominati sorteggiati saranno sottoposti a controlli dei requisiti indicati nell’autocertificazione per beneficiare dei buoni spesa per beni di prima necessità.

Infine scatta la solidarietà anche tra i commercianti. La pizzeria “da Vincenzo 1960” tutte le sere metterà a disposizione quattro “pizze solidali” offerte alle famiglie più bisognose. « È un piccolo regalo che ci sentiamo di fare e come tale va accettato – dichiara la giovane titolare della pizzeria Carmela Iovine -. Per cui nessuno deve vergognarsi di telefonare. Sarà fatto in forma anonima, sarò io a rispondervi, il vostro compito sarà solo di venire a ritirare le pizze».