Coronavirus, domani mattina riapre il Cimitero di Atripalda sanificato: ingressi scaglionati e termoscanner. L’annuncio del sindaco con il capogruppo Del Mauro e don Fabio. Foto

Riapre domani mattina il cimitero di Atripalda sanificato con ingressi scaglionati e termoscanner. Ad annunciarlo ieri mattina, in una conferenza stampa nella Sala consiliare, il sindaco Giuseppe Spagnuolo unitamente al delegato Massimiliano Del Mauro e al parroco della chiesa madre, don Fabio Mauriello. «Abbiamo definito la riapertura da sabato (domani ndr.) del cimitero della città con modalità nuove e in tempi più rapidi rispetto a quello che avevamo programmato» ha esordito il primo cittadino «con misure per assicurare una maggiore cautela per coloro che si recheranno a trovare i propri cari». L’orario di apertura per sabato e domenica è dalle ore 8.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18.30. «Abbiamo risposto così positivamente alle richieste che ci venivano dalla città, anticipando di qualche giorno la riapertura del cimitero, in occasione soprattutto della Festa della Mamma quando ci sarà tanta gente che avrà il piacere di tornare a trovare i propri cari al cimitero. Abbiamo provveduto in tempi rapidi ad una sanificazione, che si sta completando in queste ore, di tutte le parti comuni e anche delle associazioni e confraternite con le certificazioni che saranno esposte all’ingresso di ogni cappella. Per evitare che si possano creare assembramenti, abbiamo disposto un controllo con l’aiuto della Protezione civile e vigili urbani con il conta persone per tenere la situazione tranquilla. Ci affidiamo al provato e dimostrato senso civico dei cittadini atripaldesi che ci hanno consentito fino ad oggi di tenere la situazione sotto controllo» ha illustrato il delegato Massimiliano Del Mauro. Poi dalla settimana prossima il cimitero resterà chiuso solo di lunedì con l’apertura dal martedì alla domenica. «Ringrazio le associazioni che ci hanno dato subito la disponibilità per questa riapertura e i dipendenti comunali che si sono impegnati nel lavoro di mattina e pomeriggio per poter rendere possibile questa apertura. Parlo di un cimitero che non è paragonabile a quello dei piccoli comuni perché abbiamo quasi diecimila defunti, quindi molto grande e che è rimasto chiuso per due mesi». Il Comune del Sabato ha anche proceduto a far sanificare le chiese cittadine. «Nell’ingaggiare la ditta che ha eseguito la sanificazione dell’area cimiteriale e delle cappelle – prosegue Del Mauro -, abbiamo anche immaginato di fare cosa grata ai parroci procedendo come ente a sanificare le due maggiori chiese della città, quella di Sant’Ippolisto Martire, effettuata oggi e la chiesa del Carmine domani. Nei prossimi giorni procederemo anche con la chiesa di Padre Pio a contrada Alvanite e quella delle suore a via Cammarota. Contatteremo anche i responsabili della chiesa da Tolentino e di quella della Maddalena per procedere anche qui alla sanificazione».

Don Fabio invece la illustrato le modalità di svolgimento dei riti funebri consentiti con un numero massimo di 15 persone «le celebrazioni avverranno negli spazi esterni del cimitero. Ringrazio l’Amministrazione per la sanificazione delle chiese così dalla settimana prossima sarà possibile entrare per pregare singolarmente due ore ogni pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, sempre con mascherina, guanti e distanza di sicurezza». Dal 18 maggio via libere alla celebrazione delle messe. A margine della conferenza stampa il capogruppo di maggioranza Massimiliano Del Mauro ha replicato alle critiche dell’opposizione «noi cerchiamo di andare avanti con i fatti anche se ogni tanto qualche rispostina ci vuole. Anche polemizzare sull’apertura del cimitero che avviene con pochi giorni di ritardo ma in un quadro di prudenza le polemiche mi sembrano inutili. Anche sulla distribuzione dei pacchi ci sono state polemiche strumentali» e sulle proposte di riduzione della Tari e della Tosap conclude «abbiamo quasi completato un pacchetto di aiuti concreti e seri, lavorando senza annunci, ma preparando i fatti che illustreremo nella prossima settimana. Ci prendiamo qualche altro giorno di tempo visto che sappiamo che è imminente la pubblicazione di un nuovo provvedimento del Governo che potrebbe contenere, e noi ce lo auguriamo, misure che potrebbero sommarsi o migliorare le nostre».