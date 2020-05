Coronavirus, l’Asl di Avellino assicura: nessun focolaio attivo in Irpinia

L’ASL di Avellino comunica che allo stato non si registrano focolai attivi nel Comune di Ariano Irpino ma i casi verificatesi nelle ultime ore sono essenzialmente una coda di contatti di casi positivi.

L‘azione di ricerca incessante da parte dell’Asl di Avellino e il Piano di campionamento promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hannoconsentito l’emersione di soggetti asintomatici che costituiscono oggi il principale obiettivo degli screening sulla popolazione, finalizzato al contenimento del contagio.

Si precisa che tutti i 12 casi comunicati dall’Asl, di cui 10 nel Comune di Ariano Irpino, sono riferibili a soggetti asintomatici, sottoposti ad indagini diagnostiche sia dall’Azienda Sanitaria Locale, mediante tamponi naso-faringei perché contatti di casi positivi, che dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno mediante un’azione di vasto campionamento diffuso. Sei persone positive ed asintomatiche residenti nel Comune di Ariano Irpino sono da considerarsi contatti di casi positivi. I quattro rimanenti casi asintomatici, resi evidenti dall‘azione di campionamento dell’Istituto Zooprofilattico, sono riconducibili a soggetti impiegati in esercizi commerciali, insistenti sul territorio cittadino, esposti al contagio nella fase precedente alla chiusura della attività produttive.

L’Azienda Sanitaria Locale continuerà questa decisa ricerca dei soggetti che, in assenza di sintomi ed in condizioni di apparente buona salute, con la parziale ripresa dei contatti sociali e delle attività produttive e commerciali, possono costituire un’inconsapevole origine e via di trasmissione dell’infezione virale.