Coronavirus, le dirette in quarantena con Robirò: “contenitore sociale di confronto e interfaccia semiseria sui temi attuali”

In questi giorni di reclusione forzata legata alla pandemia del Coronavirus spopolano le dirette sui social network. Di ogni genere e con tanto di ospiti e interviste. Tra queste quella che sta riscuotendo molto gradimento è l’appuntamento domenicale con Robirò. “L’idea è è nata per creare un contenitore sociale di confronto e di interfaccia semiseria sui temi del coronavirus – racconta Roberto Angiuoli, in arte Robirò -. In passato mi ero già divertito con delle dirette e ho pensato che, in questo momento di rabbuiamento dei rapporti interpersonali, creare un momento di aggregazione potesse essere una sorta di servizio alla comunità. Fra una chiacchiera e un saluto, estraggo dalla mia cartellina le ultime novità su ordinanze e permessi e li commento con chi partecipa alla diretta. Il mio scopo è quello di aprire un dibattito leggero che, partendo da punti seri, si allarghi su dinamiche nostrane. La cosa interessante, a dimostrazione che ho avuto l’intuizione giusta, è che non sono seguito da un target specifico. C’è un’ampia trasversalità ed eterogenia di partecipanti. E’ evidente che il peso dell’isolamento colpisce tutti, nessuno escluso e c’è una forte esigenza di confrontarsi ed aggregarsi in modo genuino e spontaneo. La domenica pomeriggio è quel momento in cui ci si riunirebbe per fare un consuntivo della settimana trascorsa ed una previsione di quella che andremo ad affrontare. Nella mia diretta tutti possono stare nelle case degli altri e mettersi intorno ad un tavolo virtuale…come se fossimo un’unica grande famiglia”.