I piccoli imprenditori di Atripalda incontrano l’Amministrazione per discutere sul futuro del commercio in città nella Fase 2: si lavora al “negozio sicuro”

I piccoli imprenditori di Atripalda incontrano l’Amministrazione Spagnuolo per discutere sul futuro del commercio in città nella Fase 2 attraverso anche il “negozio sicuro”. L’altra sera nella sala consiliare di Palazzo di città commercianti rappresentativi delle varie zone della città hanno avuto un lungo con il sindaco Giuseppe Spagnuolo, l’Assessore al Commercio Mirko Musto, l’Assessore al Patrimonio e Tributi Massimiliano Del Mauro, la delegata alla Protezione Civile Giuliana De Vinco e il Comandate dei Vigili Urbani, capitano Domenico Giannetta.

Un incontro che segue la consegna simbolica delle chiavi delle proprie attività nelle mani del primo cittadino avvenuta settimane fa. Una convocazione per discutere delle azioni che l’Amministrazione vuole mettere in campo in vista della riapertura del 18 maggio. Allo studio una serie di agevolazioni sui tributi locali, come un taglio alla Tari e una rimodulazione della Tosap. L’Amministrazione ha comunque ribadito agli esercenti di voler attendere il decreto che sarà emanato dal Governo Conte che dovrebbe disciplinare la materia. Spagnuolo ha assicurato che l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali e quindi il pagamento della Tosap sarà al centro di un primo intervento in attesa della definizione del quadro normativo nazionale. Per quanto riguarda invece la Tari, per ora è stata sospesa l’emissione delle cartelle relative all’anno 2020 fino al prossimo 30 giugno.

«Un incontro positivo e preparatorio in vista di un nuovo da tenersi la prossima settimana per le azioni da mettere in campo – illustra Generoso Sole, presidente dell’associazione “Commercianti Via Roma” – sia di promozione che di certificazione».

L’Amministrazione infatti sta studiando un supporto comunicativo che veicolato da Tv, social e altri mezzi possa pubblicizzare la riapertura e le attività promozionali che le attività atripaldesi metteranno in campo per convogliare i clienti in città. Si studia anche la fattibilità di una sorta di certificazione comunale di “negozio sicuro”. Tale certificazione, da esporre in vetrina, verrebbe rilasciata dietro presentazione della documentazione che verrà resa obbligatoria per la riapertura con l’aggiunta del test sierologico da fare al titolare del negozio e a tutto il personale dipendente. L’Amministrazione sarebbe pronta anche a sottoscrivere una convenzione con i due laboratori di analisi presenti sul territorio per avere un prezzo calmierato e un corridoio preferenziale per far eseguire il test.