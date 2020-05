Coronavirus, i Vigili del fuoco di Avellino intervengono in via Appia per un caso sospetto

Nella serata di ieri 10 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino (foto di repertorio), sono intervenuti ad Atripalda in via Appia, su richiesta del personale del 118, per un soccorso ad una donna che doveva essere trasportata in ospedale. Il nucleo N.B.C.R.(nucleare- batteriologico-chimico- radiologico) ha consegnato la donna ai sanitari, i quali hanno effettuato il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.