Il Comune di Atripalda pubblica il bando per dar vita ad un Centro diurno per Anziani nell’edificio del Volto Santo di via Rapolla

Il Comune di Atripalda pubblica il bando per dar vita ad un Centro diurno per Anziani nell’edificio del Volto Santo. E’ stato pubblicato sul sito di Palazzo di città l’avviso per la manifestazione di interesse relativa all’assegnazione in comodato d’uso gratuito dell’immobile comunale di via Rapolla nel quale si punta ad attivare un Centro Sociale Polifunzionale per anziani. Un servizio a ciclo semiresidenziale per persone ultra 65enni autonome semiautonome con forme di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie.

L’edificio, di tre piani, presenta una superficie complessiva paria circa 2.051 mq. L’Amministrazione, attraverso l’avviso, è alla ricerca di organizzazioni di volontariato a cui affidare la gestione dell’immobile per un periodo di 6 anni, prorogabile per ulteriori 6 anni. Sono ammessi a partecipare singole Organizzazioni di Volontariato o una Rete di Organizzazioni, senza scopo di lucro.

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 giugno spedite tramite i servizi postali oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo. L’apertura dei plichi verrà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata il 18 giugno alle ore 10 presso il Municipio. Il punteggio massimo che potrà raggiungere ogni proposta sarà pari a 100 e sarà determinata in base ad una valutazione tecnico-qualitativa.

Dopo la stipula della convenzione, il soggetto aggiudicatario avrà 90 giorni per avviare le attività e i servizi, secondo il crono programma previsto dal progetto.

Il Centro Sociale Polifunzionale sarà realizzato così nell’edificio un tempo appartenuto alla Fondazione atripaldese costituitasi in città negli anni ’50 a seguito di un presunto sanguinamento di un quadro raffigurante il Volto Santo di Gesù. L’effige è custodita all’interno dell’ex Convento di Santa Maria della Purità dove ha sede anche la “Fondazione Volto Santo” che gestisce l’ex Convento. Il mistero del Volto Santo nasce nel 1959 quando la litografia su negativo raffigurante il volto di Gesù fu donata da un frate del convento di San Giovanni Battista, padre Bonaventura, ad una nobildonna atripaldese benefattrice del convento, la signora Maria Di Marzo Belli. Il sanguinamento dell’effige risalirebbe al 28 maggio del 1959, giorno del Corpus Domini. Lacrimazione che avvenne anche nei mesi successivi. Si gridò al miracolo ma la chiesa rimase prima cauta e prudente, poi invece chiuse alla possibilità che si trattasse di un miracolo. Nel 1965 il quadro fu poi affidato per disposizione del vescovo di allora Gioacchino Pedicini, che aveva istituito anche un commissione d’indagine sul fenomeno del sanguinamento che nei fatti né stroncò il miracolo, alle suore del Convento di via Cammarota. Le suore hanno custodito l’immagine che non è stata mostrata mai più alla città.