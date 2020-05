Accorpamento mercato a Parco Acacie, fissato il nuovo cronoprogramma: riapertura il primo giovedì di giugno. L’assessore al Commercio Musto: «Ripartiamo ad Atripalda con una fiera totalmente rinnovata, sicura e con più parcheggi»

«Puntiamo a riaprire in sicurezza il mercato settimanale di Atripalda il primo giovedì di giugno con tutte le bancarelle accorpate a Parco delle Acacie, liberando così via San Lorenzo che sarà riaperta al transito delle auto». L’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo fissa il nuovo crono programma per la riapertura al pubblico della fiera settimanale accelerando i lavori del secondo lotto di messa in sicurezza di Parco delle Acacie, incominciati da una decina di giorni. Mentre la fiera settimanale resta ancora off-limits fino al prossimo 17 maggio per l’emergenza legata al Coronavirus, l’Amministrazione ha aperto il cantiere nel polmone verde di via Ferrovia, all’interno e all’esterno del quale si svolgerà il tradizionale mercato.

«Avremo un mercato così più sicuro, con molti più parcheggi a disposizione per gli utenti lungo via San Lorenzo che sarà riaperta alle auto, rispettando le distanze. Ripartiamo così ad Atripalda con un mercato totalmente rinnovato e sicuro» illustra l’assessore al Commercio Mirko Musto.

Un accorpamento con il quale tutti gli ambulanti verranno uniti nel parco delle Acacie e nell’area antistante in modo da consentire il giovedì mattina la riapertura al traffico di via San Lorenzo che sarà liberata dalle bancarelle e utilizzata lungo i lati per la sosta delle auto degli utenti della fiera.

«Dopo l’assegnazione dei posteggi avvenuta prima di Natale nel mese di febbraio abbiamo lavorato per effettuare gli affidamenti di questi nuovi lavori – prosegue l’assessore Musto -. Poi c’è stata la sospensione per l’emergenza Covid-19 ma non appena il governatore De Luca ha dato l’ok, il primo giorno utile abbiamo riaperto il cantiere. All’inizio avevamo immaginato di svolgere questi ulteriori lavori in più step, ma visto lo stop del mercato abbiamo approfittato per completare l’intervento in una sola volta. Credo che per la prima settimana di giugno siamo pronti ad inaugurare il mercato accorpato, liberando via San Lorenzo che disporrà della nuova segnaletica per consentire la sosta delle auto per circa 150 posti. Questo è l’accordo raggiunto con i sindacati degli operatori commerciali non a posto fisso».

Il parco è stato già interessato lo scorso anno da un primo intervento di messa in sicurezza delle aree pavimentate all’interno. Grazie alle economie di gara realizzate dal primo step, circa 31mila euro, si sta ora procedendo ad estendere la superficie di pavimentazione da mettere in sicurezza, pari a circa 2.100 mq. Contemporaneamente ai lavori interni, sono iniziati anche i lavori di installazione, sistemazione e di ammodernamento degli impianti tecnologici di servizio lungo l’asse viario esterno al parco.

L’assessore lavora anche al rilancio del commercio a posto fisso in città in vista delle riaperture del 18 maggio. Per domani sera è previsto un nuovo incontro in Sala Consiliare con il gruppo di piccoli imprenditori. «Ci sono in campo delle bellissime idee a cui stiamo lavorando con gli esercenti – conclude Musto – ma per la settimana prossima avremo il quadro definitivo».