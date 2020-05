Coronavirus, ecco i dati in Irpinia per comune: 14.081 i tamponi effettuati. Ad Atripalda 2 positivi e un guarito

Continua Continua a crescere il numero di pazienti guariti dal COVID 19, su 1 4.0 81 tamponi esegu iti in provincia di Avellino sono risultati positivi al COVID 19 50 4 soggetti, di questi :

254 guariti ,

56 dec eduti,

13 8 positivi a domici lio,

43 pos itivi ospedal izzati,

13 r icoverati nelle Case di cu ra in attesa d ella dichi arazione di guarigione .

1.872 so no le persone poste in isolamento dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Avellino. In particolare, nel comune di Ariano irpino, su 3. 065 tamponi eseguiti sono risultati positivi 19 4 soggetti, di questi 86 sono i guariti , 2 6 i decessi registrat i e 724 sono le persone poste in isolamento.

Dopo il piano massiccio di tamponi effettuati dall’ASL di Avellino e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la città di Ariano sarà oggetto di un Piano di Screening sierologici, su iniziativa della Regione Campania, che riguarderà tutta la cittadinanza del Tricolle, su base volontaria, con l’obiettivo di individuare tutti i soggetti che, in tempi recenti o in passato, hanno avuto contatto con il virus.