Coronavirus, in 24 ore dimesse 3.502 persone ma si registrano altri 195 decessi per oltre 31mila vittime

Coronavirus, in 24 ore dimesse 3.502 persone ma si registrano altre 195 vittime. È questo il dato emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ufficiali del 13 maggio parlano di 195 morti, un dato in laumento rispetto a ieri (con i decessi totali che salgono a 31.106). Sono 78.457 i positivi totali mentre i guariti salgono a 112.541 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 893.