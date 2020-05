Coronavirus, tamponi agli operatori e test rapidi ai bambini autistici e alle loro famiglie

Al fine di consentire la ripresa in Al fine di consentire la ripresa in sicurezza delle terapie ABA per i sogg ett i autisti ci , so spe se nella pr i ma fase dell ’ eme rg enza COVID 19 secondo quanto dispost o dal d ecreto n. 83 de lla Regio ne Campania , l ’ A s l di Avellino ha attivato un piano di screening s ugli o p eratori, i b am bini e le loro famiglie , che verrà completato nella giornata di domani . In particolare, fino ad oggi s ono stati sottoposti a tampone naso-faringeo n. 43 operatori , impeg nati in attività ter apeutiche a bambini e ragazzi autistici .

Sono inoltre state screen at i, a tt r averso test rapid i, n. 131 persone, tra bambini e relativi compo nenti del nucleo familiare, m entre a partire da questa mattina e fino a domani, verrà completato l ’ ultimo gruppo, n. 460 persone tra p a zi enti e familiari del Centro Ai a s di Cic ciano, co nvenzionato con l ’ ASL di Avellino per le terapie ABA a domic ilio, mentre il Centro di Ci cciano , tr amite l ’ ASL di riferimento, si è occupato di screenare i terapisti ABA impegnati a domicilio presso le famiglie irpine .

L’obiettivo dell’Azienda Sanitaria Locale è consentire la ripresa delle attività riabilitative in totale sicurezza sia per gli operatori ma soprattutto per i bambini e le loro famiglie.