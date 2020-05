Coronavirus, non rallenta il focolaio ad Ariano: altri due contagi

Uno screening epidemiologico per titolari e dipendenti delle attività commerciali della cittadina del Sabato pronte a rialzare le proprie serrande Read more

L’ASL di Avellino comunica che, su 167 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Read more

Coronavirus, sono +4.917 i guariti ma i morti sono 242 in 24 ore. È questo il dato emerso dal bollettino Read more

Coronavirus, 262 vittime in un giorno e aumentano anche i nuovi contagiati in Lombardia. È questo il dato emerso dal Read more