Addio a Ezio Bosso, l’omaggio al Maestro nei versi di Gabriele De Masi

Tra tanti accordi e note, la dissonanza della viva parola rende il volto sacro della coraggiosa esistenza, vissuta nella dignitosa sofferenza. Un pensiero diverso all’uomo, al grande Maestro.



Voce musica

( a Ezio Bosso )

Voce di tempi interrotti,

ritmi, ritorni d’archetto,

prender fiato improvviso,

non è la direzione esatta

nell’ impedito rifluire,

parole a sforzo, sfumature,

chiedono fiato oltre il suono

in un do che non sa di petto,

di gola, certo, fiato flebile,

sforzo, lacrime, nell’ incedere

parlato, raccordato nel detto,

sapiente spartito, avvertire,

interruzioni, pause sforzate

a dispetto d’ orchestra.

Non seguo più il testo,

anticipo il labiale. Ascolto.

Altra musica. Questa.

Gabriele De Masi