Coronavirus, il Comune di Atripalda dà il via allo screening epidemiologico con test sierologici ai titolari e dipendenti di attività commerciali per la riapartura dei negozi

Uno screening epidemiologico per titolari e dipendenti delle attività commerciali della cittadina del Sabato pronte a rialzare le proprie serrande con la fine del lockdown.

Il Comune di Atripalda ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il quale dare il via ad una mappatura cittadina del contagio al fine di circoscrivere e contenere il più possibile il diffondersi del virus. L’obiettivo, in vista della Fase 2, è di realizzare un “Negozio Sicuro” attraverso una certificazione, da esporre in vetrina, rilasciata dietro presentazione della documentazione necessaria per la riapertura con l’aggiunta del test sierologico da fare al titolare del negozio e a tutto il personale dipendente. Un’idea illustrata dall’Amministrazione agli esercenti nell’ultima riunione svoltasi a Palazzo di città con il Comune pronto a sottoscrivere una convenzione con i laboratori di analisi privati presenti sul territorio per avere un prezzo calmierato e un corridoio preferenziale per far eseguire i test.

«In riferimento alle azioni di monitoraggio e prevenzione del contagio da Covid-19, tutti i soggetti istituzionali e sanitari, nonché gli operatori del settore sanitario, sono impegnati a porre in essere una rete di attività che la rapida evoluzione della conoscenza del virus, e dell’esperienza nel contrastarlo, sta consentendo di costruire in maniera sempre più consapevole, incisiva e diffusa – scrivono nell’avviso pubblico il sindaco Giuseppe Spagnuolo e il comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta, componenti del Coc -. Si inseriscono in tale contesto il Piano Regionale per lo screening di sorveglianza Covid-19 della Regione Campania, e l’imminente avvio delle analisi sierologiche da effettuarsi presso strutture di laboratori privati, i cui risultati saranno da raccogliere e gestire in modalità centralizzata, per ottimizzare le possibilità di conoscenza ed analisi dello stato della popolazione e del tracciamento del virus nei nostri territori. Tali attività potranno avere certamente grande efficacia se nelle prossime settimane un consistente numero di persone si sottoporrà ai test, così da avere una conoscenza ampia e rappresentativa della situazione epidemiologica, nonché per eventualmente agire con la dovuta immediatezza in caso di tracce di presenze di possibili contagi. Inoltre nelle prossime settimane ci confronteremo con la riapertura di ulteriori attività economiche ancora chiuse in via precauzionale, con possibilità di nuovi e più numerosi contatti tra le persone, e quindi consequenziale maggiore necessità di cautela e monitoraggio».

In questo contesto, l’Amministrazione comunale di Atripalda punta a dare un contributo «alla diffusione ed estensione delle attività di screening epidemiologico, in particolare favorendo l’esecuzione di test sierologici quanto più numerosi e diffusi, interessando ampie fette di popolazione, e possibilmente interessando in via prioritaria le persone che nell’ambito delle attività economiche saranno a contatto costante e diretto con il pubblico». Da qui l’idea di sottoscrivere un protocollo d’intesa «per supportare le imprese nel momento della riapertura delle attività in conseguenza della emergenza epidemiologica in atto, al fine di ridurre il rischio di contagio e garantire la sicurezza dei titolari, dei dipendenti e dei clienti delle attività imprenditoriali presenti sul territorio comunale» con laboratori di analisi autorizzati per effettuare i test sierologici «a prezzi contenuti e favorevoli secondo modalità di accesso riservate e preferenziali, in favore di titolari e dipendenti delle imprese site sul territorio comunale, per lo screening epidemiologico relativo al Covid-19».