Coronavirus, Villa comunale e parco delle Acacie chiusi fino al 31 maggio ad Atripalda. Da domani riapre parco San Gregorio, il sindaco: «Per il Farmer Market protocollo di sicurezza da valutare con il gestore»

Villa comunale e parco delle Acacie chiusi fino al 31 maggio ad Atripalda. Riapre invece da domani mattina la pineta San Gregorio. Sospeso per lo stesso periodo anche il mercato settimanale del giovedì mentre il Farmer Market si svolgerà solo da domenica prossima ma con nuove modalità di sicurezza. E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo. Nell’ordinanza, che prevede nuove disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19, viene vietato l’accesso a Parco delle Acacie, dove sono in corso i lavori del secondo lotto per consentire l’accorpamento del mercato a partire dal primo giovedì di giugno, e alla villa comunale di piazza Sparavigna. Riapre agli utenti invece da domani il parco pubblico di San Gregorio, il grande polmone verde che sovrasta la cittadina del Sabato per tutti gli amanti delle passeggiate nella pineta. Prorogato fino a fine mese anche l’obbligo per i condomini di procedere alla sanificazione degli spazi e ambienti comuni con l’obbligo di trasmettere a Palazzo di città il modulo di autocertificazione dell’avvenuta sanificazione.

«Continuano le attività di manutenzione e di predisposizione delle misure previste per consentire la fruizione degli spazi pubblici in sicurezza – illustra il primo cittadino che ieri mattina ha firmato la nuova ordinanza -. Dopo la riapertura del cimitero dello scorso fine settimana, da lunedì (domani ndr.) sarà riaperto al pubblico il Parco San Gregorio, mentre continueranno ad essere chiusi la Villa comunale ed il Parco Acacie per il completamento dei lavori programmati, preferendo così evitare contatti e interferenze tra cantieri e cittadini fruitori. Inoltre, in concomitanza con la riapertura di numerose attività commerciali, da lunedì riprenderà il servizio di sosta a pagamento in città, ed il relativo servizio di controllo. Procediamo con costanza e con la dovuta attenzione verso una ripresa complessiva delle attività della nostra città, adeguandoci alla nuova realtà che ci aspetta e guardando al futuro con fiducia».

Non si terrà oggi ancora il ”Farmer Market” il mercato del contadino che si svolge la domenica mattina nei pressi del mercatino rionale di piazza Alpini d’Orta.

«Per domani (oggi ndr.) il Farmer Market è ancora sospeso dalla precedente ordinanza – prosegue Spagnuolo -. Per domenica prossima non è sospeso in linea di principio, ma in settimana bisognerà valutare i protocolli di sicurezza, gli spazi e altro. Sarà questo il lavoro che ci attende in settimana con il gestore».

Per il mercato settimanale invece si dovrà aspettare il primo giovedì di giugno quando saranno conclusi i lavori del secondo lotto di messa in sicurezza di Parco delle Acacie. Il cantiere aperto nel polmone verde di via Ferrovia, all’interno e all’esterno, punta ad estendere la superficie di pavimentazione da mettere in sicurezza, pari a circa 2.100 mq, per consentire l’accorpamento delle bancarelle e liberare così via San Lorenzo che sarà riaperta al traffico e utilizzata per la sosta delle auto dei fruitori. Contemporaneamente ai lavori interni, sono iniziati anche i lavori di installazione, sistemazione e di ammodernamento degli impianti tecnologici di servizio lungo l’asse viario esterno al parco.