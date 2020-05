Coronavirus, Vincenzo De Luca contro il Governo: «La Campania non ha firmato accordo per la Fase 2»

Da domani mattina parte la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 con la riapertura dei negozi. Mentre il premier Conte ha firmato il Pdcm, il governatore della Campania Vincenzo De Luca precisa: «Voglio correggere un’informazione che è girata in queste ore sugli organi d’informazione sull’accordo raggiunto tra Regioni e Stato: la Campania non è d’accordo, non ha firmato nessun accordo».

La Campania, spiega De Luca, ha preferito rinviare il via libera alla ristorazione di tre giorni, «il tempo necessario per avere una interlocuzione seria con le categorie economiche e dare il tempo per le sanificazioni o per procurarsi elementi necessari alle riaperture, come i pannelli divisori».

Via libera dunque per queste attività (nel servizio al tavolo, quello da asporto era già possibile ad esempio per le pizzerie) solo giovedì 21 maggio, in Campania.