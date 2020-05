Oggi 17 maggio Giornata mondiale contro Omo-Lesbo-Bi-Trans-Fobia, la nota di “Idea Atripalda”

La Rainbow Map 2020, pubblicata dalla ILGA Europe, rappresenta che c’è tanto da fare sui temi LGBTI.

In Italia ci sono percentuali bassissime in alcuni settori di intervento: 0% in ambito di contrasto ai crimini e discorsi d’odio, 9% in merito ad uguaglianza e non discriminazione e 15% se si parla di riconoscimento familiare.

Lo stesso istituto segnala gli interventi che con maggiore urgenza andrebbero fatti perché completamente assenti dal quadro giuridico italiano come una delineata strategia nazionale per l’uguaglianza. Una riforma del diritto di famiglia che contenga il pieno riconoscimento delle famiglie LGBTI e l’approvazione di una legge contro le discriminazioni e l’odio per orientamento sessuale e identità di genere.

Oggi 17 maggio 2020 è Giornata mondiale contro Omo-Lesbo-Bi-Trans-Fobia, proprio per questo ci auguriamo una presa di posizione chiara, inserendo subito nell’agenda politica del Paese tali interventi cos’ da assicurare alla comunità e LGBTI+ pieno riconoscimento dei diritti, della libertà e della sicurezza.

Idea Atripalda