Oggi si festeggia San Pasquale Baylon, niente processione ad Atripalda per il Covid-19. La preghiera al Santo delle donne in cerca di marito

Festeggiamenti sotto tono quest’anno in città in onore di, Patrono dei Congressi Eucaristici. Niente celebrazione solenne e processione del Santo per le vie della città che ogni anno partiva dalla chiesa del convento di San Pasquale. Nasce il 16 maggio 1540 a Torre Hermosa in Spagna il santo dell’Eucarestia: Pasquale Baylon, dichiarato da Leone XIII celeste patrono dei Congressi Eucaristici e della Società della SS. Eucarestia. Protettore di: cuochi, donne, opere e congressi eucaristici, pasticceri e pastori.“San Pasquale Baylon, protettore delle donne, sto cercando un bel marito, bianco rosso e saporito, come voi, tale e quale, gloriosissimo San Pasquale” è la nenia, preghiera, invocazione che rivolgevano le signorine, anche un po’ negli anni, al Santo, del convento che guardava la piazza di Atripalda. A ricordarlo è lo storico atripaldese Gabriele De Masi.