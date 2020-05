Coronavirus, cala il numero delle nuove vittime per la prima volta sotto quota 100: sono 99 in un solo giorno. Dimezzati i nuovi contagi, sedici regioni sotto quota 15. È questo il dato emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ufficiali del 18 maggio parlano di 99 morti (con i decessi totali che salgono a 32.007). Scendono a 66.553 i positivi totali mentre i guariti salgono a 127.326 persone. I ricoverati in terapia intensiva scendono di poco a 749.