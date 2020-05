Strisce blu, dopo due mesi di stop da oggi riparte la sosta a pagamento ad Atripalda

Dopo oltre due mesi di stop torna la sosta a pagamento ad Atripalda. Da questa mattina, lungo le strisce blu del centro cittadino, verrà riattivato il servizio di controllo e gestione della sosta a pagamento . Lo stop era arrivato nel mese di marzo a seguito del lockdown legato all’emergenza Coronavirus.

Gli automobilisti da questa mattina potranno usufruire dei primi 15 minuti di sosta gratis in tutte le zone della città esponendo l’apposito tagliando rilasciato dai parcometri. Dopo il primo quarto d’ora si pagherà 50 centesimi all’ora. Tornano anche gl ausiliari al traffico.

«Da domani (oggi ndr.) parte la Fase 2 con la riapertura dei negozi e in centro verrà attivata la sosta a pagamento – annuncia l’assessore delegato al Commercio, Annona e Traffico Mirko Musto -. Questo consentirà di avere un riciclo più veloce dei posti auto a disposizione di tutti gli utenti e fruitori delle attività commerciali. Rimarrà il primo quarto d’ora di sosta gratis per le auto esponendo il ticket, poi si pagherà 50 centesimi all’ora».

Proprio l’assessore congiuntamente al sindaco Giuseppe Spagnuolo aveva firmato nei mesi scorsi le ordinanze con le quali si stabiliva la sospensione del parcheggio a pagamento fino al 17 maggio. Da questa mattina riparte inoltre lungo le strade anche l’attività di controllo da parte dei vigilini della cooperativa “Oltre L’Orizzonte” che svolgono la funzione di ausiliari al traffico.

Sempre questa mattina entrano nel vivo anche i lavori del secondo lotto per la messa in sicurezza di parco delle Acacie. Saranno infatti asfaltate le piazzole interne e incominceranno i lavori di sostituzione e realizzazione di nuovi cancelli di accesso al parco in vista dell’accorpamento della fiera settimanale del giovedì, che dovrebbe riprendere il 4 giugno.

Un accorpamento con il quale tutti gli ambulanti verranno uniti nel parco e nell’area antistante in modo da consentire il giovedì mattina la riapertura al traffico di via San Lorenzo che sarà liberata dalle bancarelle e utilizzata lungo i lati per la sosta delle auto degli utenti della fiera.

«Stiamo rispettando il crono programma che abbiamo fissato – prosegue l’assessore al Commercio -. Puntiamo a riaprire il mercato settimanale in sicurezza il primo giovedì di giugno con tutte le bancarelle accorpate a Parco delle Acacie, liberando così via San Lorenzo che sarà riaperta al transito delle auto e dove saranno garantiti 150 posti auto».

Il cantiere aperto nel polmone verde di via Ferrovia, all’interno e all’esterno, punta ad estendere la superficie di pavimentazione da mettere in sicurezza, pari a circa 2.100 mq, per consentire l’accorpamento delle bancarelle e liberare così via San Lorenzo che sarà riaperta al traffico e utilizzata per la sosta delle auto. Contemporaneamente ai lavori interni, sono iniziati anche i lavori di installazione, sistemazione e di ammodernamento degli impianti tecnologici di servizio lungo l’asse viario esterno al parco. «Avremo un mercato più sicuro, con molti più parcheggi a disposizione per gli utenti lungo via San Lorenzo. Ripartiamo così ad Atripalda con un mercato totalmente rinnovato e sicuro» conclude Musto.