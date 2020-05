Coronavirus, Santa Rita senza processione questa sera ad Atripalda

Atripalda si prepara a vvere in maniera silenziosa e più intima la giirnata dedicata alla “sua” santa custodita nella Chiesa di San Nicola da Tolentino in via Roma.

Niente processione questo pomeriggio per le strade della città. Le misure di contrasto e contenimetno al Covid-19 hanno bollcato questo rito seguito ogni anno da migliaia di fedeli.«

Carissimi, a causa della pandemia che ha attraversato il nostro paese in questi mesi, pur trovandoci ora in una fase di graduale ripresa, non potremo purtroppo quest’anno celebrare insieme la festa religiosa in onore di Santa Rita con la relativa processione e la benedizione delle rose, alla presenza dei tanti devoti – spiega il parroco Don Ranieri Picone -. È necessario, infatti, continuare ad avere uno spirito di responsabilità e di prudenza, rispettando le regole che ci sono state date per la nostra salute e quella degli altri. La Chiesa di San Nicola, dov’è custodita l’immagine della Santa, non permette una capienza tale da ospitare il popolo per le celebrazioni della festa, né possiamo in questo momento rischiare assembramenti o iniziative fuori controllo. Per questo stasera, alle ore 18.30, sarà celebrata nella Chiesa di San Nicola, la Santa Messa, con al termine la supplica alla Santa, a porte chiuse, con la sola presenza del celebrante, dell’organista, degli operatori della comunicazione, e, come rappresentanza, i soli membri del consiglio della Confraternita di Santa Monica e del consiglio dell’ Associazione dei devoti di Santa Rita».