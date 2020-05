Coronavirus, il Comune pubblica l’elenco dei beneficiari della seconda tranche dei buoni spesa alimentari

Pubblicato l’elenco per l’attribuzione dei nuovi voucher per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per fronteggiare l’emergenza causata da Coronavirus. Il Comune di Atripalda, ha reso noto con determina a firma della Responsabile del VII Settore dottoressa Katia Bocchino, il nuovo elenco dei beneficiari dei Buoni Spesa a valere sulle risorse residue che potranno essere utilizzati pressi gli esercenti convenzionati cittadini entro il 30 giugno.

Dopo la prima tranche, di cui hanno beneficiato quasi 370 famiglie, sono in tutto 93 i nuclei familiari ammessi su 140 domande presentate. Di queste 19 sono classificati e individuati come aventi titolo con priorità e i restanti 74 senza priorità. L’ importo totale a disposizione era di 11.420 euro. Dal fondo iniziale di 85.978,14 euro erano rimasti € 7.518,14 che sono stati integrati con altri € 3.891,86 attinti dal fondo spese del Coc, Centro operativo comunale. Gli aventi diritto saranno presto contattati.

Destinatari sono tutte quelle famiglie atripaldesi in stato di bisogno dove almeno uno dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa ed in stato di disoccupazione a causa delle misure restrittive imposte per il periodo di emergenza epidemiologica e si trova nell’impossibilità di accedere ad altre forme economiche di sostentamento . Quattro gli importi dei buoni: 100 euro (1 componente del nucleo familiare , 150 (2 componenti), 250 (3 componenti) e 300 euro (superiore a tre componenti).

Il comune del Sabato ha acquistato altre 5000 mascherine chirurgiche al prezzo di 50 centesimi l’una, 400 mascherine FFP2 al prezzo di 3,90 per un totale di 4.120 euro.