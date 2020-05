Flash mob dei piccoli imprenditori e Amministrazione in piazza Umberto per rilanciare il commercio ad Atripalda. Il sindaco: “attività di promozione del nostro territorio”. Foto

Flash mob dei piccoli imprenditori e Amministrazione comunale in piazza Umberto per rilanciare il commercio ad Atripalda. Esercenti e amministratori uniti, con in prima fila il sindaco Giuseppe Spagnuolo e il primo cittadino di Montoro Girolamo Giaquinto, i due parroci don Fabio e don Ranieri, si sono ritrovati ieri pomeriggio per l’iniziativa promossa dal Comune in piazza sollevando le buste dello shopping atripaldese con lo sfondo della Dogana dei Grani per promuovere la “Città dei Mercanti” in Irpinia.

Al passaggio del drone per la realizzazione dello spot, buste all’insù e un lungo applauso. «Stiamo portando avanti una serie di incontri e iniziative con i commercianti visto che è uno dei settori che ha sofferto di più rispetto all’emergenza del Coronavirus ed è quello che avrà sicuramente ancora qualche difficoltà per ripartire a pieno regime – illustra il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. Vogliamo perciò starci vicino in tutti i modi possibili accompagnandolo anche con un’attività di promozione del nostro commercio. Questo flash mob di oggi è solo una traccia da inserire nell’attività complessiva che porremo in essere a sostegno del settore».

Ad aprire l’iniziativa accanto a Spagnuolo anche il sindaco di Montoro Giaquinto: «è stato un piacevole fuoriprogramma – commenta Spagnuolo -. Abbiamo trovato in piazza il sindaco di Montoro che stava facendo una passeggiata nella nostra cittadina per godersi qualche ora di tranquillità e ha partecipato con grande piacere al nostro flash mob. Ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa che stiamo portando avanti a favore dei commercianti. Lo ringrazio».

L’intento dell’Amministrazione è la realizzazione di un spot pubblicitario di promozione che andrà in onda sulle televisioni locali per invitare tutti a venire ad Atripalda a fare shopping in sicurezza. «Ci siamo ritrovati in piazza questa sera per fare un video e una foto con il drone perché è in preparazione di uno spot pubblicitario della Città improntato sul fare shopping ad Atripalda – spiega Generoso Sole, presidente dell’associazione commercianti “Via Roma” -. Verrà pubblicizzata oltre la città anche le attività commerciali del territorio. Un modo per comunicare alle persone che Atripalda è operativa, è una città sana, sono state fatte tutte le attività di sanificazione che la normativa richiede con l’invito a venire qui a spendere da noi in sicurezza».