Riparte il “Farmer Market” ad Atripalda: ieri mattina primo appuntamento dopo mesi di stop. L’assessore Musto: “mercatino in sicurezza”. Foto

Ha riaperto i battenti ieri il “Farmer Market” ad Atripalda. Dopo due mesi di stop sono ritornati in città i cinque produttori a chilometro zero nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il mercato del contadino, organizzato da AssoApi, si svolge ogni domenica mattina nel mercatino rionale di piazza Alpini d’Orta. A vigilare sulla riapertura l’assessore al Commercio Mirko Musto con il comandante della Polizia Municipale, il capitano Domenico Giannetta unitamente al presidente provinciale di AssoApi Luigi Gaudiosi.

«Stamattina (ieri ndr.) abbiamo riaperto il Farmer Market in sicurezza – illustra l’assessore Musto -. L’AssoApi ci ha fornito tutta la documentazione che il comandante della Polizia Municipale Giannetta aveva richiesto. Hanno effettuato la sanificazione sia all’interno che all’esterno del mercatino e anche dei servizi igienici. La risposta c’è stata, c’è tanta gente che è venuta ad acquistare. Ripartiamo con tutte le precauzioni necessarie, ma ripartiamo e andiamo avanti. Questo è un primo piccolissimo passo. Da domani saremo concentrati sulla riapertura del mercato settimanale del giovedì a parco delle Acacie per la prima settimana di giugno».

Luigi Gaudiosi di AssoApi spiega invece gli interventi effettuati: «Sono state adottate tutte le dovute sicurezze per la città, con un percorso obbligatorio da seguire per gli acquirenti con ben distinte l’entrata, dove c’è una postazione di gel igienizzante, e l’uscita. Gli espositori sono collocati tra loro nel rispetto della distanza di sicurezza. Ci tengo a ribadire che è l’unica amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini riaprendo un mercato nella provincia di Avellino in totale sicurezza».