Lavori alla Biblioteca comunale e contrada Fellitto, si ampliano i cantieri ad Atripalda. Foto

Si ampliano i cantieri pubblici ad Atripalda. Da ieri mattina è scattato il divieto di sosta temporaneo in piazza Sparavigna, dall’ingresso della villa comunale fino all’altezza del civico numero 7, per consentire la ripresa dei lavori di messa in sicurezza della Biblioteca comunale ubicata all’interno del polmone verde. La ditta Pece nei prossimi giorni dovrà infatti effettuare il collegamento alla rete idrica comunale dell’impianto antincendio con l’istallazione di idranti e dei rilevatori di fumo nella Biblioteca. Previsto l’adeguamento dell’impianto delle luci di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga. Inoltre si è provveduto alla sostituzione del quadro elettrico generale con creazione di due distinti sottoquadri, sostituendo l’intera linea elettrica e ponendo in essere piccoli interventi edili necessari oltre quelli di adeguamento alla normativa antincendio. Infine, in considerazione della disponibilità economica, si è proceduto alla sostituzione nelle sale di lettura dei corpi illuminanti esistenti con corpi a led, secondo il calcolo illuminotecnico di progetto.

Altra zona della città altro intervento con il cantiere per la realizzazione della rete primaria e del collettore fognario di contrada Fellitto, che interessa anche il tratto della strada provinciale di via Pianodardine, compresa la relativa sistemazione dei tratti stradali, che con il maltempo si allegano continuamente. Siamo a ridosso del ponte delle Filande.

Sull’albo pretorio del Comune sono stati infine pubblicati due determine per la messa in sicurezza di Parco delle Acacie che dovrà ospitare da giugno il mercato accorpato. Nella prima si affida per 33.426, 52 alla ditta “Clamir Srl” i lavori di ampliamento della superficie di pavimentazione da mettere in sicurezza. Contemporaneamente ai lavori interni del Parco, sono iniziati anche i lavori di installazione, sistemazione e di ammodernamento degli impianti tecnologici di servizio lungo l’asse viario esterno in previsione dell’accorpamento del mercato settimanale del giovedì programmato per il primo giovedì di giugno. A questo secondo lotto di lavori ne seguiranno altri due, con la realizzazione di tre nuovi accessi al parco, in modo da facilitare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dei mercatari. Un accorpamento che interesserà circa 130 operatori non a posto fisso. Gli alimentaristi (il settore food), 31 operatori in tutto, saranno collocati all’esterno del parco, nell’area parcheggio, mentre nelle piazzole all’interno di parco delle Acacie verrà sistemato il settore “no food”, 84 commercianti. Sempre all’interno del parco anche i 5 vivaisti e i 6 agricoltori.