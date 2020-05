Costituito l’ufficio di progettazione per l’intervento di sistemazione idraulica e idrogeologica del Vallone Testa ad Atripalda: 980mila euro a disposizione

Costituito l’Ufficio di progettazione, direzione dei lavori ed esperimento delle attività tecniche per l’intervento di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Testa ad Atripalda. Un progetto di riqualificazione naturalistico ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica del vallone Testa che per il quale il Ministero dell’Interno il 31 dicembre dello scorso anno assegnò al comune di Atripalda un contributo di 980mila euro per la realizzazione dell’intervento.

La complessiva messa in sicurezza ha richiesto a Palazzo di città la costituzione dell’Ufficio di progettazione. A costituire il gruppo di progettazione sono il geometra Felice De Cicco, Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione della spesa e Rup (Responsabile Unico del Procedimento); il geometra Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale collaboratore al Rup e infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e delle procedure di esecuzione di contratti pubblici.

Attraverso il portale telematico Mepa invece si proceder, attraverso la trattativa diretta, ad affidare a professioni esterni la direzione dei lavori per un importo di 35.004, euro, la redazione della relazione geologica per altri 7.751,92 ed infine quella verificatore e assistente alla validazione per altri 9.037,51 euro riservandosi infine l’affidamento come collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera.

Ieri mattina, infine, ha preso il via anche l’intervento in piazza Sparavigna, nei pressi dell’ingresso della villa comunale fino all’altezza del civico numero 7, per consentire la ripresa dei lavori di messa in sicurezza della Biblioteca comunale ubicata all’interno del polmone verde. La ditta Pece ha effettuato il collegamento alla rete idrica comunale dell’impianto antincendio con l’istallazione di idranti e dei rilevatori di fumo nella Biblioteca.

Previsto l’adeguamento dell’impianto delle luci di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga. Inoltre si è provveduto alla sostituzione del quadro elettrico generale con creazione di due distinti sottoquadri, sostituendo l’intera linea elettrica e ponendo in essere piccoli interventi edili necessari oltre quelli di adeguamento alla normativa antincendio. Infine, in considerazione della disponibilità economica, si è proceduto alla sostituzione nelle sale di lettura dei corpi illuminanti esistenti con corpi a led, secondo il calcolo illuminotecnico di progetto.