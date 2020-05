Polemiche movida avellinese, don Fabio si rivolge agli assenti: “grazie per essere giovani di senso”

Carissimi giovani assenti alle manifestazioni di un sabato sera da fase 2, grazie. Più che parlare è commentare le immagini ormai note a tutto il mondo voglio rivolgermi a tutti quei giovani che vogliono dare senso a questo tempo dopo un lungo periodo di chiusura. Non pensate di essere voce fuori dal coro solo perché avete il coraggio di essere prudenti. Penso che il vostro senso di responsabilità possa essere la risposta più bella a chi vi vuole strumentalizzarvi e/o usare come sponsor per una campagna elettorale scellerata. Grazie per essere giovani di SENSO.

Spero che il vostro modo di essere giovani possa essere imitato da tanti vostri coetanei.

Don Fabio Mauriello, assistente unitario dell’azione Cattolica