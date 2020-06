Bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento sismico alla scuola dell’Infanzia “Nicola Adamo” di Atripalda

Un bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva per effettuare i lavori di adeguamento sismico alla scuola dell’Infanzia “Nicola Adamo” di Atripalda.

E’ partita la selezione, con procedura aperta mediante la Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di via San Giacomo, di cui un’ala dell’edificio, quella che dà su piazzetta Pergola, ospita anche la sede dell’Ufficio tecnico comunale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 29 giugno. L’appalto è costituito da un unico lotto con importo totale a base d gara di 97.947,45 euro, di cui 82.103,02 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva mentre i restanti 15.844,43 euro sono destinati all’incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Le prestazioni di progettazione dovranno essere eseguite entro 150 giorni. L’entità totale dei lavori è stimata, dal progetto preliminare in 2.430.000,00 euro. L’entità totale dei lavori è stimata, dal progetto preliminare in 2.430.000,00 euro.

L’Amministrazione Spagnuolo nel 2018, con delibera di Giunta, dispose la candidatura del plesso scolastico all’ “Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico”, per ottenere il contributo per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica sul’intero complesso edilizio per un livello LC2. Con Decreto della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Miur nel luglio 2018 il Comune del Sabato incassò l’importo di 14.362,50 euro, a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio comunale di 10.000,00 euro, per le verifiche di vulnerabilità sismica e per l’importo di 73.268,97 euro, a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio comunale di 51.000,00 euro, per l’eventuale progettazione di un intervento di adeguamento strutturale.

Le indagini di vulnerabilità sismiche condotte ad un livello LC2 hanno rilevato un indice di rischio sismico dell’edificio di via San Giacomo inferiore a 0,8 per quattro dei cinque blocchi strutturali di cui si compone il complesso edilizio.

E’ stato costituito anche presso l’Utc l’ufficio di progettazione preliminare/di fattibilità tecnico economica composto dall’architetto Giuseppe Cocchi quale Rup dell’intervento, il geometra Felice De Cicco, quale incaricato del progetto di fattibilità tecnico – economica e il geometra Alfredo Berardino quale supporto al Rup.