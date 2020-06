Addio alla docente Lina Limongelli, cordoglio e commozione in città nel ricordo di Lello La Sala

Circondata dall’afffetto dei suoi cari è scomparsa ieri la professoressa Lina Limongelli. “Lina, docente di lettere nella nostra media “Raffaele Masi”, era la prima figlia di Attilio e nipote di don Giacchino Limongelli, uno dei rinomati pasticcieri di Atripalda, allievo delle migliori pasticcerie napoletane Scaturchio e Van Boll & Festa. Una famiglia che nell’ Ottocento aveva dato patrioti di valore alla causa nazionale e pubblici funzionari, con un prestigio che si era conservato intatto per gran parte del ‘900 nei profumi della pasticceria, in un vano dell’ antico palazzo Ruggiero e poi de Sapia, abbasc’i fuossi. In memoria. Ai figli, Salvatore e Anna Emilia, ai nipoti che amava, un abbraccio affettuoso“ scrive sulla propria pagina di Facebook il professore Lello La Sala.

Questo mattina si sono svolti i funerali in città. Alla famiglia Limongelli, giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione e proprietà di AtripaldaNews.