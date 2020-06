Coronavirus, il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda dona mascherine ai sordomuti irpini. Foto

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda dona mascherine ai sordomuti irpini. L’ente di via Belli, che interessa 28 comuni e oltre 100mila abitanti, ha consegnato ieri pomeriggio i dispositivi di protezione all’associazione provinciale sordomuti

«Oggi pomeriggio (ieri ndr.) – illustra il direttore del Consorzio, Carmine De Blasio – abbiamo voluto donare all’ Ente sordomuti della provincia di Avellino delle mascherine che abbiamo fatto realizzare appositamente per loro. Durante questa emergenza Covid-19 abbiamo provato a sostenere tutte le fasce più fragili della popolazione. Sul territorio del nostro ambito vivono 47 cittadini sordomuti, abbiamo tuttavia voluto sostenere l’associazione fornendo 250 mascherine visto che il presidente ci ha segnalato di esserne sprovvisto».

A consegnare le mascherine al presidente dell’associazione Carmine Vitale oltre al direttore De Blasio anche il presidente del Consorzio, Nancy Palladino.

«Abbiamo provato in questa lunga e difficile emergenza Covid a far fronte a tutte le esigenze che si sono manifestate. Abbiamo distribuito 20mila mascherine ai comuni del nostro ambito – conclude il direttore del Consorzio -, abbiamo fornito le strutture socio-assistenziali, che sono circa una decina, sostenuto gli istituti religiosi che sono vissuti da suore anziane a cui abbiamo fornito mascherine e guanti protettivi. Le mascherine consegnate oggi sono trasparenti sulla parte del labiale. Con l’associazione sordomuti abbiamo amo collaborazione da anni anche con attività di sportello e quindi c’è sembrato una buona idea dare un sostegno e una mano non solo ai cittadini sordomuti del territorio ma dell’intera provincia. Sul Covid siamo infine incessantemente attivi con una campagna di screening con test rapidi su tutti i dipendenti del consorzio e dei dipendenti dei 28 comuni dell’ambito. Abbiamo fatto già 200 test rapidi».